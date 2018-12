Zu einem Vandalenakt kam es in Stainach in der Nacht von Sonntag auf Montag. Unbekannte setzten Zeitungen in Brand.

Die Zeitungen waren für den Zusteller deponiert - austragen konnte er sich allerdings nicht mehr © Kleine Zeitung/Kanizaj

Unbekannte Täter wollten in der Nacht auf Montag besonders lustig sein und zündeten in Stainach bei der Bushaltestalle am Hauptplatz rund 350 Zeitungen an, die ein Lieferant gegen 2.30 Uhr für die Zusteller dort deponiert hatte.

Gegen 3.30 Uhr fand der Gebietsbetreuer die teilweise verbrannten Zeitungen und erstattete Anzeige. Dementsprechend konnten die Zeitungen (betroffen waren Kronenzeitung und Kleine Zeitung) am Montag nicht zu den Kunden gebracht werden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 059 133 63 57.