Olivia Koland wanderte gemeinsam mit Freunden am Wochenende auf die Trisselwand in Altaussee. Spontan wurde dann am Gipfel gejodelt - mit Blick auf Sandling und Loser.

Jodeln ist wieder im Trend © Krienzer

Bei der Wanderung auf die Trisselwand trafen Olivia Koland und ihre Freunde auf einen weiteren Wanderer, mit dem sie den Gipfel erglommen. Am Gipfel angekommen, entschlossen sie sich kurzerhand, in der Gruppe zu jodeln. Man jodelte in den letzten, wunderschönen Herbsttagen dem Winter entgegen. "Das Jodeln hat dem Mann so gefallen, hat ihn so berührt, dass wir gemeint haben, wir können den Jodler ja aufnehmen", so Koland.