Polizisten fanden Indoor-Hanfplantage (Sujetbild) © Polizei

Drei 15-Jährige, zwei Mädchen und ein Bursche, wurden am Mittwoch, in den Morgenstunden in Liezen von der Polizei einer Kontrolle unterzogen. Bei einem der beiden Mädchen stießen die Beamten auf 100 Gramm Marihuana, das die Jugendliche im Gepäck hatte.

