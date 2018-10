Am Dienstagvormittag kam es auf der B 146 zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw hat sich aus noch ungeklärter Ursache überschlagen.

Feuerwehr-Rettung Admont im Einsatz © KK

Ein Fahrzeug hat sich am Dienstagvormittag auf der B 146 aus noch ungeklärter Ursache überschlagen. Der Unfall passierte passierte auf Höhe Kläranlage in Ardning. Die zwei Insassen wurden von der Rettung in das Krankenhaus Rottenmann gebracht.