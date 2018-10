Am Dienstagabend ereignete sich auf der B 320, Höhe Simeterbühel bei Gröbming, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal kollidierten.

Unfalll auf der Ennrstal-Bundesstraße © BFV Liezen

Nachdem zunächst nicht klar war, ob Personen in den Wracks eingeklemmt sind, alarmierte die Bereichsfeuerwehrzentrale nach Entgegennahme des Notrufes die Feuerwehren Gröbming, Pruggern und Stein an der Enns. Nach Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, es befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug, eine Insassin wurde bereits vom Roten Kreuz und dem Abschnittsfeuerwehrarzt medizinisch erstversorgt. Die Feuerwehren banden ausgetretene Betriebsmittel und unterstützten die Bergearbeiten. Unfall in Gröbming Foto © BFV Liezen