Schönleitner will günstige Öffi-Tickets © Jürgen Fuchs

Eine gemeinsame Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel forderte der Klubobmann des Grünen Landtagsklubs gestern in einer Pressekonferenz in Liezen. In Wien und Vorarlberg gebe es solche Modelle schon. In der Bundeshauptstadt könne man alle Öffis zum Preis von 365 Euro pro Jahr uneingeschränkt benutzen, und dort zeige sich auch, dass deutlich mehr Menschen dieses Angebot in Anspruch nehmen.