Art of Cart„Gib Gummi“ am Fuße der Reiteralm

© Art of Cart/Stefan Wolf

Was findet statt, wenn sich am Fuße der Reiteralm in Pichl Bergdoktor-Schauspielerin Ronja Forcher, Moderator Volker Piesczek, Ex-Miss-Austria Patricia Kaiser und Ski-Ass Georg Streitberger ein Stelldichein geben? Richtig, das „Art of Cart“, ein Go-Kart-Rennen, bei dem Wirtschaftstreibende aus dem In- und Ausland gemeinsam mit Prominenten Vollgas geben und um Top-Plätze ringen - gestern war es wieder so weit.

