Geschafft © KK

14:50 Uhr:

Heute um 14.50 Uhr war es soweit: Markus Amon und Klaus Gösweiner sind am Gipfel des Großglockner gestanden. Sieben Tage, 500km und 750.000 Schritte liegen hinter ihnen. Nunmehr haben sie es geschafft: das Projekt Crossing Austria, ein einzigartiges sportliches Freundschaftsprojekt vom tiefsten zum höchsten Punkt Österreichs. Von Apetlon am Neusiedlersee auf den Großglockner.

11 Uhr:

Klaus Gösweiner und seine Begleiter laufen gerade entlang der Staumauer beim Speicher Magaritze Richtung Salmhütte - dem Ziel entgegen.

7 Uhr:

Das große Finale beginnt - das Team Crossing Austria startet zur letzten Etappe hin auf den Großglockner. Klaus ist um.5.20 Uhr von Fusch aus auf den Großglockner gestartet.

5. Oktober

15 Uhr:

Gösweiner wird von seinem Bruder Dieter begleitet.

13 Uhr:

Klaus läuft, und läuft, und läuft.....

08.30 Uhr:

Markus Amon steigt aus. Ein schwieriger und sehr emotionaler Moment, doch Gesundheit geht vor: die Beine von Markus machen nicht mehr mit. Klaus wird alleine weiter laufen. Markus bleibt im Team.

Amon steigt aus © KK

Klaus Gösweiner macht sich von Wagrain aus allein auf den Weg nach Kaprun. Markus Amon ist beim Start mit dabei. Für die beiden Freunde und ihr Team ein ganz spezieller, emotionaler und beeindruckender Moment. Alle sind traurig, aber auch tief beeindruckt von der menschlichen Größe und mentalen Stärke der beiden.

4. Oktober

15.15 Uhr:

Klaus Gösweiner ist am Ziel des fünften Tages in Wagrain angekommen - 41 Kilometer, 700 Höhenmeter bergauf, 55.000 Schritte. Inzwischen ist auch Markus Amon angekommen.

10.57 Uhr:

Der Weg über den Dachstein aus Wetter-Gründen nicht möglich. Es gibt Sicherheitsbedenken. Von ihrem Vorhaben lassen sich Gösweiner und Amon deswegen aber nicht abhalten.

8.30 Uhr:

Eine dreiviertel Million Schritte pro Person für Crossing Austria - Klaus und Markus absolvieren ein beeindruckendes Pensum. Um 8.30 Uhr sind sie zur 5. Etappe aufgebrochen. "Nur ein Marathon", wie Markus vor dem Start ironisch gemeint hat....

3. Oktober

21.15 Uhr:

Soeben wurde die vierte Etappe geschafft.

16.48 Uhr:

Der Heimat entgegen - Klaus Gösweiner würde in Pruggern - dem letzten Stopp vor seiner Heimatgemeinde Haus im Ennstal - von seiner Frau Miriam und den drei Töchtern erwartet.

Töchter warteten auf Gösweiner Foto © KK

15 Uhr:

Herzlicher Empfang für Markus Amon am ÖAMTC-Stützpunkt Niederöblarn, wo der "C 14", einer der modernsten Hubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung stationiert ist.

11 Uhr:

Ein besonderer Moment der Verbundenheit bei Crossing Austria:Zwei Freunde, die sich seit mehr als 20 Jahren kennen, Klaus Gösweiner und Gerhard Hainzl, war es wichtig, im Zug von Crossing Austria einen weiteren ganz persönlichen Augenblick in ihrer Freundschaft zu schaffen. Zuletzt war Klaus am 4. August 2017 dabei, als Gerhard Hainzl seiner Frau Sandra am Dachstein einen Heiratsantrag gemacht hat. Genau ein Jahr später war Klaus Trauzeuge bei der Hochzeit der beiden. Heute haben Klaus&Gerhard noch weiter zurück in die Geschichte ihrer Freundschaft gegriffen: Klaus, der am Kuhstall des Hofes von Gerhard Hainzl selbst mitgebaut hat, hat die Route extra so gelegt, dass sie durch diesen Stall führt.

7 Uhr:

Einen erfrischenden guten Morgen aus der Kaiserau - Das Duo ist um 7.20 Uhr zur vierten Etappe von Crossing Austria gestartet. Nächster Stopp - Strechau. Um 10 Uhr werden sie in Lassing erwartet.

2. Oktober

21.40 Uhr:

Geschafft! Um 21.40 Uhr haben Klaus und Markus das Etappenziel in der Kaiserau erreicht. Die bisher härteste Etappe liegt hinter ihnen. Am Weg gab's viel Regen, kalten Wind und Schneetreiben. 15,5 Stunden waren sie insgesamt unterwegs.....

13.30 Uhr:

Gösweiner und Amon sind in Eisenerz angekommen. Bürgermeisterin Christine Holzweber hat es sich nicht nehmen lassen, die beiden persönlich am Bergmannplatz willkommen zu heißen. Davor gab es Kuchen als Stärkung für die nächsten Kilometer.

10 Uhr:

Kurz vor dem Hochschwab: ein kurzes "Guten Morgen" von Klaus und Markus. 10 Kilometer liegen bereits hinter ihnen, 80 Kilometer (also fast zwei Marathondistanzen) noch vor ihnen. Nicht zu vergessen: mehr als 4000 Höhenmeter. Nächster Stopp ist Eisenerz.

7 Uhr:

Start zur dritten Etappe von Crossing Austria: Klaus und Markus sind gerade Richtung Hochschwab aufgebrochen, von dort geht es weiter nach Eisenerz, wo sie gegen 11 Uhr erwartet werden.

1. Oktober

20.25 Uhr:

Seeberghof Seewiesen: Klaus und Markus sind gut am Ende von Etappe 2 angekommen.

Freude am Abend © KK

16 Uhr:

Update von unterwegs: Markus und Klaus sind zur Zeit ohne Begleitläufer unterwegs, und haben mit diversen unerwarteten Widrigkeiten entlang der Strecke zu kämpfen.

13 Uhr: Das Duo hat 38 Kilometer und knapp 3000 Höhenmeter geschafft. Der technisch anspruchsvollste Teil des Tages liegt hinter ihnen. Bei der Labe in Altenberg gab es für beide als kulinarischen Höhepunkt Honig aus der Imkerei von Klaus.

12 Uhr:

Die beiden haben nach dreieinhalb Stunden ihren ersten kurzen Stopp in der Nähe des Weichtalhauses eingelegt. Beide fühlen sich wohl, haben sich kurz mit Teamärztin Silke Kranz abgesprochen, Markus hat warme Suppe gegessen, beide haben sich kurz umgezogen, und sind dann rasch wieder aufgebrochen.

8.39 Uhr:

Während Klaus und Markus Richtung Schneeberg unterwegs sind, bereitet das Team die Logistik für den Tag vor. Vier Autos sind im Einsatz, alles muss gut geplant und abgestimmt sein, damit die beiden ideal unterstützt werden können.

6:15 Uhr: Das Duo ist soeben zur zweiten Etappe gestartet. Auf sie wartet eine große Herausforderung: 14 Stunden, 85km, 5350 Höhenmeter über Schneeberg, Rax und Veitsch.. Ziel Ist, wenn alles klappt, um 20 Uhr in Seewiesen zu sein.

30. September:

15:35 Uhr: Geschafft - die erste Etappe ist absolviert!

Geschafft! Foto © KK

13:29 Uhr: 20 Kilometer vor dem Ziel der ersten Etappe: Gösweiner und Amon stärken sich mit Bier, Schokolade und kaltem Kaffee. Das Team trifft erste Vorbereitungen für die Ankunft in Puchberg, damit die beiden im Ziel optimal und ohne Zeitverlust regenerieren können.

11 Uhr: Nach 46 Kilometer gibt es einen kurzen Versorgungsstopp von in Bad Sauerbrunn. Teamärztin Silke Kranz nutzt die Gelegenheit, die Versorgung der beiden zu kontrollieren und nachzufüllen.

10:26 Uhr: Der erste Marathon ist geschafft!

6:46 Uhr: Das Duo ist unterwegs zur Fähre in Illmitz. Es ist sehr windig am Morgen früh, trotzdem laufen sie mit einem Schnitt von 5.30 Minuten pro Kilometer. Ingesamt warten 500 Kilometer.

5:30 Uhr: Soeben sind die beiden Extremsportler in Apetlon, dem tiefsten Punkt Österreichs, zu ihrem sportlichen Freundschaftslauf Crossing Austria gestartet.

29. September: