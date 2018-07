Ein Quadlenker kam am Samstag in Stainach auf einer Alm vom Weg ab und unter dem Fahrzeug zu liegen. Er musste unter schwierigen Bedingungen gerettet werden.

Rettung des Verletzten © FF

Aus noch ungeklärter Ursache kam am Leistenweg - Almweg auf die Leistenalm - ein Quadlenker, der talwärts unterwegs war, mit seinem Fahrzeug vom Weg ab und prallte gegen eine Böschung. Durch den Anprall stürzte der Lenker von seinem Fahrzeug und blieb unter diesem liegen. Dabei wurde der linke Fuß des Lenkers so unglücklich im Bereich der Hinterachse eingeklemmt, dass den Ersthelfern vorerst eine Befreiung des Verletzten nicht möglich war.

Die Freiwillige Feuerwehr Stainach rückte umgehend mit 2 Einsatzfahrzeugen zur Menschenrettung aus. Trotz der erschwerten Anfahrt zum Einsatzort konnte dieser von den Einsatzkräften (Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei) innerhalb von fünf Minuten erreicht werden. In enger Zusammenarbeit mit den Sanitätern des Roten Kreuzes und den engagierten Ersthelfern konnte der verunfallte Lenker rasch aus seiner misslichen Lage befreit und erstversorgt werden.

Das Fahrzeug wurde inzwischen gesichert abgestellt. Parallel dazu wurden Notärztin und Flugretter - am Tau des Notarzthubschraubers Christophorus 14 hängend - eingeflogen, da sich der Unfallort in einem dicht bewachsenen Waldstück befand.

Taubergung durchgeführt © FF

Da sich die Einsatzkräfte aufgrund der Lage des Einsatzortes für eine Taubergung mittels Hubschrauber entschlossen, konnte der Einsatz für die ebenfalls mitalarmierte Bergrettung Stainach - mit der von Beginn an Funkkontakt bestand - storniert werden.

Einsatzkräfte in Aktion © FF

Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verunfallte samt Notärztin und Flugretter am Tau hängend vom Unfallort zum Zwischenlandeplatz am Hochfeld in Stainach ausgeflogen und in den Hubschrauber eingeladen, ehe von dort der Weitertransport der Person (mit Verletzungen unbestimmten Grades) in das Krankenhaus erfolgte.