Heute und morgen gesperrt, am Wochenende frei und ab Montagnachmittag endlich wieder durchgehend befahrbar: die Straße über den Sölkpass.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor elf Monaten haben Unwetter die Straße schwer beschädigt © Polizei

Heute und morgen laufen Asphaltierungsarbeiten, die eine Sperre der Sölkpassstraße nötig machen. "Am Wochenende ist der Pass befahrbar. Am Montag werden Restarbeiten durchgeführt und dann kann am späten Nachmittag die Straße durchgehend wieder befahren werden", sagt Franz Nöhrer, Leiter des Referates Straßenbau des Landes Steiermark.