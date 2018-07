Zu einem beträchtlichen Austritt von Treibstoff kam es infolge eines Missgeschickes eines Lkw-Fahrers mitten in Altaussee.

Dieselaustritt in Altaussee © FF

Der Lkw rammte einen Stahlständer, wodurch der Tank aufgerissen wurde und rund 150 Liter Diesel austraten. Der Treibstoff drang in das Erdreich ein und sucht sich den Weg in die Oberflächenkanalisation und von dort weiter in den Katzbach.

Eine unverzügliche Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee und des Ölarmstützpunktes Reitern, sowie deren rasches Handeln konnten eine schlimmere Umweltverschmutzung verhindern. Auch die Strassenmeisterei Bad Aussee war unverzüglich zur Stelle, und konnte mit der Kehrmaschine das gestreute Bindemittel wieder aufsaugen. Am Austritt des Kanals in den Bach wurden umfangreiche Sperr- und Sicherungsmaßnahmen gesetzt, in einem darunter nachfolgenden Teich wurden ebenfalls erforderlich Spezialgeräte zum Einsatz gebracht.