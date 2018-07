Die 45-Jährige marschierte in einer Gruppe Richtung Hunerscharte. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Wanderer nicht gesichert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Rettungshubschrauber vor der Dachstein-Südwand (Archivbild) © Martin Huber

Eine Wanderin aus Tschechien kam am Sonntag bei einem Alpinunfall auf dem Dachstein in Ramsau ums Leben. Die 45-Jährige stürzte über ein Schneefeld rund 250 Meter ab und starb noch an der Unfallstelle.