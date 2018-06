Unbekannte Täter brachen in eine Trafik in St. Gallen ein und stahlen Zigaretten, Feuerzeuge und Bargeld, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Ein Haufen Zigaretten © (c) APA/dpa/David-Wolfgang Ebener (David-Wolfgang Ebener)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter die Eingangstür auf und gelangten so in die Trafik. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie etwa 130 Stangen Zigaretten verschiedener Marken, zwölf Feuerzeuge und Bargeld.

Es ist nicht der erste Einbruchsfall. In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Trafiken in Rottenmann und Liezen ein und entwendeten 500 und 300 Stangen Tschik. Insgesamt sind das 200.000 Stück Zigaretten.