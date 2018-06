Stark alkoholisiert Über Böschung gestürzte Frau beschimpft Einsatzkräfte

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee, des Roten Kreuzes und der Polizei mussten am Sonntag zu einem Einsatz am Altausseer See ausrücken. Eine Frau schien eine Böschung hinunter gestürzt zu sein, die Hilfeleistung stellte sich aber als äußerst schwierig heraus.