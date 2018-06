Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am 22. Juni feiert Walter Thorwartls Stück „Dämonenwald oder: Wer fürchtet sich vor schlimmen Fraun“ in Moosheim Premiere. Die Proben laufen auf Hochtouren, Theaterfreunde sollten sich rechtzeitig Karten sichern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die schlimmen Frauen vom Dämonenwald sind eigentlich einfühlsame, wenn auch etwas mordlüsterne Naturwesen © Theaterverein Moosheim

Walter Thorwartl tigert wie ein mühsam gebändigtes Raubtier zwischen den hölzernen Bänken der massiven Zuschauertribüne am Spreizerteich in Tunzendorf hin und her. Den Blick starr auf das Geschehen auf der Freiluftbühne fixiert, macht sich die innere Anspannung über seine Hände Luft. Während die Schauspieler auf der Bühne ein deftiges Gelage proben, bei dem sich die Tische unter Speis und Trank biegen, wird der Regisseur zum Dirigenten. Thorwartl winkt herbei, beschleunigt, bremst und ermuntert mit seinen Gesten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.