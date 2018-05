Facebook

Fahndung erfolgreich

Nach umfangreichen Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Liezen konnte ein 30-Jähriger aus Ungarn als Verdächtiger ausgeforscht werden. Nachdem gegen den Tatverdächtigen ein europäischer Haftbefehl erwirkt wurde, nahmen ungarische Polizisten den 30-Jährigen in seinem Heimatland fest. Der Verdächtige wurde an Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich geständig und gab an, dass er mit zwei weiteren ungarischen Staatsbürgern den Einbruchsdiebstahl begangen habe. Die Identität der zwei Personen ist derzeit nicht bekannt.