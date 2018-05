Facebook

Ein Wolf hält derzeit die Landwirte im benachbarten Pongau in Atem © APA/AFP/dpa/KLAUS-DIETMAR GABBERT (KLAUS-DIETMAR GABBERT)

Seit rund drei Wochen werden im benachbarten Pongau immer wieder Funde von gerissenen und verletzten Schafen gemeldet. Das letzte Mal wurden am vergangenen Montag in Eben tote Tiere gefunden, der Ort liegt nur wenige Kilometer von der Landesgrenze entfernt. Erste DNA-Tests haben jetzt ergeben, dass zumindest in zwei Fällen tatsächlich ein Wolf für die Risse verantwortlich war.

Die Auswertung der weiteren Spuren brauche noch Zeit, erklärt der Wolfsbeauftragte Georg Rauer von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Dass sich ein Wolf – wie aktuell im Pongau – längere Zeit in einem bestimmten Gebiet aufhalte, sei nicht ungewöhnlich. Der Wolfsbeauftragte geht davon aus, dass es sich um ein jüngeres Tier handelt, „denn es sind die Jungen, die wandern“. Apropos Wandern: Es bestehe freilich die Möglichkeit, dass sich der Wolf ins Ennstal weiterbewegt, „Prognosen kann man natürlich nicht abgeben“, sagt Rauer.

Im Bezirk Liezen macht man sich „Sorgen, dass ein Wolf wieder kommen könnte – das aber nicht wegen der gegenwärtigen Situation, sondern in den vergangenen Jahren schon“, sagt Peter Kettner, Obmann der Bezirksbauernkammer Liezen. Und diese Sorge sei auch berechtigt, sagt er, und verweist auf einen Vorfall vor drei Jahren in Aich, bei dem ein Schaf gerissen wurde und mehrere verletzt worden sind.

Gegen den Wolf an sich habe man nichts, „solange er unseren Tieren nicht zu nahe kommt. Wir haben den Auftrag, unser Vieh zu schützen, und ich kann eine Alm einfach nicht ,wolfsdicht‘ machen“, sagt Kettner. Sollte es notwendig werden, sei er „für eine gezielte Regulierung beziehungsweise Entnahme. Wenn der Wolf kommt, wird irgendwann keiner mehr sein Vieh auf die Alm treiben. Wer sich gegen eine Entnahme ausspricht, spricht auch gegen die Almwirtschaft“, meint der Kammerobmann. „Freilich bin ich für den Schutz der Natur, aber es gibt einfach Grenzen.“

Maßnahmen wie Schutzzäune oder den Einsatz von Herdenschutzhunden, wie in anderen Teilen Europas, hält er für nicht umsetzbar. So brächte das Errichten von Zäunen etwa „immense Mehrkosten für die Landwirte“, Schutzhunde seien zudem eine potenzielle Gefahr für Besucher von Almgebieten.

Kettners Fazit: „Der Wolf passt nicht in unsere Kulturlandschaft, er hat in Österreich keinen Platz. Die Gebiete, wo man ihn laufen lassen könnte, haben wir einfach nicht.“

Das Land Salzburg hat am Freitag aufgrund der Vorfälle einen Aktionsplan vorgestellt, der etwa die Unterstützung von Herden-Schutzmaßnahmen vorsieht, zudem hat man einen Wolfsbeauftragten eingesetzt. Und man will sich für die eine Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes einsetzen, heißt es.