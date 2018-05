Einsatz in Bad Mitterndorf

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr im Einsatz © FF

Aus ungeklärter Ursache geriet ein Kalb in den Salzabach. Es wanderte mehrere hundert Meter durch den Bach bis zur Brücke beim Gemeindeamt im Ortszentrum von Bad Mitterndorf. Der zu Hilfe gerufene Tierarzt stieg zum Kalb in den Bach, beruhigte das Tier und band ihm einen Strick um, anschließend legte er dem Kalb einen Feuerwehrschlauch als Hebegurt an. Die Feuerwehrmänner zogen es nun händisch und mit großer Vorsicht über die Mauer nach oben.

Nach wenigen Minuten stand das Kalb unverletzt auf und wurde mit dem Viehanhänger in den heimatlichen Stall abtransportiert.