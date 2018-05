Facebook

Bergrettung im Einsatz © (c) J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs)

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Zwettel in Niederösterreich unternahm mit Bekannten eine Wanderung vom Buchauer Sattel auf den Hexenturm. Am Rückweg wollte er gegen 11:50 Uhr vom Natternriegelgipfel in einer Seehöhe von 2050 Meter auf seinem Rucksack sitzend über ein Schneefeld abrutschen. Dabei kam er zu Sturz und rutschte gegen Ende des Schneefeldes gegen die dortigen Steine bzw. den dortigen Fels. Der 31-Jährige erlitt dabei schwere Beinverletzungen. Die Begleiter setzten einen Notruf ab. Die Bergrettung Admont war mit fünf Kräften und die Alpinpolizei mit einem Mann in Bereitschaft.