Am 1. April wurde das neue Radgeschäft von RadSport Scherz in Wörschach offiziell eröffnet. Waltraud und Harry Scherz, die das Familienunternehmen in zweiter Generation führen, realisierten den Neubau neben der Steirerbike-Pyramide in einer Bauzeit von weniger als sechs Monaten. Die Investitionssumme beträgt rund 2,5 Millionen Euro.

Der neue Bikestore umfasst über 700 Quadratmeter Verkaufs- und Servicefläche und ist über einen Verbindungsgang mit der Steirerbike-Pyramide verbunden, die zusätzliche Lagerflächen bietet. Das Gebäude wurde in nachhaltiger Holzbauweise errichtet und mit einer Dach- und Fassadenphotovoltaikanlage ausgestattet. Der Standort bietet zudem eine gute Verkehrsanbindung an die Ennstal-Bundesstraße B320 sowie zusätzliche Parkmöglichkeiten.

Angepasst Öffnungszeiten

Mit dem Neubau wurden auch die Öffnungszeiten angepasst: Durch durchgehende Öffnungszeiten steht das Angebot den Kundinnen und Kunden nun insgesamt länger pro Woche zur Verfügung. Gleichzeitig bleibt das Geschäft montags geschlossen.

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem regionalen Umfeld folgten der Einladung, darunter Bürgermeister Franz Josef Lemmerer, Vertreter der Wirtschaftskammer sowie beteiligte Bau- und Partnerfirmen. Auch Diakon Martin Schachner, der die Segensworte sprach, nahm an der Eröffnung teil. Harry Scherz nutzte die Gelegenheit, um sich bei seiner Familie, den Mitarbeitenden sowie bei Gemeinde und Anrainern für die Unterstützung während der Bauphase zu bedanken.