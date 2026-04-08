„Jetzt kommt das für uns Allerwichtigste“, sagt Marion Gamsjäger. Nach der Führung durch die neue Busgarage samt künftigem Büro, Aufenthalts- und Sanitärräumen öffnet die Stocker-Reisen-Chefin eine Tür. Es ist die Tür zur ins Gebäude integrierten Waschbox, wo von 8- bis 50-Sitzer alle fahrbaren Untersätze ihre Einsätze mit einer Dusche abschließen. „Wir kommen oft erst spätabends heim, jetzt müssen wir das endlich nicht mehr im Finstern machen“, freut sich die junge Unternehmerin. „Und wenn es draußen kalt ist, ist das auch egal“, ergänzt sie lachend.

Neue Halle, neues Angebot

Die Halle, die sie so stolz herzeigt, steht seit dem vergangenen Herbst in Moosheim, einem Ortsteil der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern. Und sie ist nicht das einzig Neue bei Stocker Reisen. Denn das Pruggerer Familienunternehmen absolviert nicht nur unter anderem Schüler- und Ausflugsfahrten sowie Flughafentransfers, sondern geht seit kurzem auch auf Busreisen. Die erste ist schon durchgeführt worden: Die „Jungfernfahrt“ hatte Ende März Planica zum Ziel, wo das Skisprung-Weltcupfinale über die Bühne gegangen ist. Etliche Reisen sollen heuer noch folgen, nach Sardinien, auf die kroatische Insel Brač oder auch zum Oberkrainerfest nach Bled soll es unter anderem gehen.

Rosalie hat ein gutes Timing bewiesen: „Am vorletzten Schultag bin ich noch mit den Schülern gefahren, am letzten Tag vor den Sommerferien ist sie dann auf die Welt gekommen“, erzählt Marion Gamsjäger. Nach den Sommerferien ist sie dann wieder eingestiegen, auf den kurzen Fahrten war die Kleine immer mit dabei © Bianca Deuring Fotografie

Vor gut drei Wochen sind die Kataloge gedruckt und mittlerweile auch verteilt worden. „Mir ist schon bewusst, dass in diesem Jahr möglicherweise nicht viel zustande kommt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Leute von unserem Angebot erfahren. Dazu kommt, dass die Urlaube für heuer ja schon gebucht sind“, so Gamsjäger.

Normalerweise erscheinen Kataloge mit dem Reiseprogramm im Herbst davor, „aber ich habe ja im November erst die Befähigungsprüfung fürs Reisebürogewerbe gemacht“, sagt die Firmenchefin.

Anfang der 1980er gegründet

Seit 2018 führt sie den Betrieb, den ihr Vater Heribert Stocker am 2. Mai 1982 gegründet hat. Damals noch in ganz kleinem Rahmen, mit einem Kleinbus war er unterwegs. Stocker hat die Nachfolge des einstigen Taxiunternehmers Ernst Landl angetreten, „und Schülerfahrten durchgeführt. Dabei hat er die Kinder vom Michaelerberg in die Schule gebracht“, erzählt seine Tochter. 1991 wurde sie geboren, ihre Mutter setzte sich Mitte der 1990er-Jahre dann ebenfalls hinters Lenkrad. Über die Jahre wurde der Fuhrpark stetig erweitert und Aushilfsfahrer kamen ebenso dazu.

Gamsjäger selbst, die die HAK absolviert und danach einige Jahre bei einem Steuerberater gearbeitet hat, hat „den L17 gemacht. Ich habe ab dem Zeitpunkt schon immer fixe Dienste gehabt. Wir haben daheim nie darüber geredet, aber für mich war immer selbsterklärend, dass ich das Unternehmen einmal übernehme“.

Fuhrpark und Team gewachsen

Mittlerweile ist der Fuhrpark auf sieben Fahrzeuge angewachsen, neben ihren Eltern kann Gamsjäger jetzt auch auf die Fahrer Roland, Peter, Christopher und Tina zählen. Ersterer ist am längsten dabei, nämlich seit 2014. Und Tina ist erst vor wenigen Monaten eingestiegen. Sie ist nicht nur Busfahrerin, sondern auch Mechanikerin und kümmert sich neben dem Fahren zudem um das Wohl der Fahrzeuge.

Sechs der insgesamt sieben Fahrzeuge, mit denen das Team von Stocker Reisen unterwegs ist © Bianca Deuring Fotografie

Die Ziele für die Busreisen wurden im Team ausgetüftelt. „Wir haben uns zusammengesetzt, jeder hat auf einen Zettel geschrieben, wo er gern einmal hinmöchte. Da und beim folgenden Brainstormen sind viele gute Sachen herausgekommen“, sagt die Mittdreißigerin. Gibt es ein besonderes Wunschziel für eine Busreise? „Ja, das ist definitiv das Nordkap. Da möchte so ziemlich jeder Busfahrer einmal hin“, schließt sie lächelnd.