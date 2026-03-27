Nachbarschaftsstreit: „Lassen uns nicht zum Sündenbock machen“
Im Konflikt rund um einen verstopften Abwasserkanal in der Gemeinde Bad Mitterndorf weisen die Nachbarn die gegen sie erhobenen Anschuldigungen vehement zurück.
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Ein verstopfter Abwasserkanal in Bad Mitterndorf bereitete einem Pensionisten Unannehmlichkeiten, die Verstopfung konnte aufgrund eines Nachbarschaftsstreits nicht behoben werden.
Der Pensionist musste aufgrund des Problems öffentliche Toiletten nutzen.
Die Verstopfung wurde inzwischen behoben, aber die Nachbarn wehren sich gegen die Anschuldigungen und betonen, dass sie nicht schuld sind.
Die Nachbarn argumentieren, dass die Gemeinde ebenfalls Verantwortung trägt, da sie die fachgerechte Ausführung der Kanalisation hätte kontrollieren müssen.
Ein Vorfall, bei dem der Pensionist behauptet, von einem Nachbarn angegriffen worden zu sein, wird von den Nachbarn bestritten und als Beweis für ihre Unschuld ein von der Polizei gemachtes Foto vorgelegt.
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