Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalls gegeben? Kurzum, was tut sich im Bezirk Liezen?

Hier liefern wir unseren Lesern Neuigkeiten von Ramsau am Dachstein bis Wildalpen, von Bad Aussee bis Donnersbachwald. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

28. November: Südtiroler Extremalpinist begeisterte mit Vortrag in Rottenmann

Er bezeichnet sich selbst als „Alpinist aus Leidenschaft“. Die Rede ist von Simon Gietl, Extrembergsteiger aus Südtirol, bekannt für zahlreiche Erstbegehungen und Free-Solo-Erstdurchsteigungen. Und seine Leidenschaft für die Berge übertrug sich auch auf sein Publikum, dem er auf Einladung des Alpenvereins Rottenmann im Rahmen eines Vortrags am 21. November in der Paltenstadt von seinen Abenteuern berichtete.

Mit großer Spannung lauschten die Besucher Gietls spannenden Erzählungen, der auch mit seiner offenen Art zu überzeugen wusste. Die Multimediashow mit zahlreichen Bildern und Filmsequenzen hinterließ großen Eindruck. Beim Alpenverein Rottenmann freute man sich über die gelungene Veranstaltung. Das „positive Echo der Besucher“ sei Motivation, „auch in Zukunft wieder eine Veranstaltung dieser Art zu planen“, hieß es.

28. November: Der neue Tierschutzkalender ist da

Es gibt sie wieder: die Tierschutzkalender, deren Verkaufserlös dem Tierheim in Trieben zugute kommt. Und zwar in Form einer Sonderedition mit Zeichnungen des im Vorjahr verstorbenen Otto Schönlechner. Die Kalender sind zum Preis von 10 Euro bei folgenden Partnern erhältlich: Tierheim Trieben (unter Tel. 0650 33 588 95 oder tierheimtrieben.blockspot.com), Tierarzt Robert Gruber in Gröbming, den Tierärzten am Fuchshof in Liezen, BP Tankstelle in Liezen (bis 15. Dezember), Ärztin Claudia Burgstaller in Trieben sowie Tankstelle Ringl in Trieben.

Alle Informationen zu Tierheim, Spenden, Paten- oder Mitgliedschaften gibt es online unter tierheimtrieben.blockspot.com.

Der neue Tierschutzkalender ist ab sofort erhältlich © KK

27. November: Hauser Kaibling, Riesneralm und Tauplitz starten am Samstag in den Skiwinter

Reiteralm und Planai legten vergangene Woche vor, am kommenden Samstag, den 30. November, wird auch am Hauser Kaibling in den Skiwinter gestartet. In einer ersten Phase sind fünf Lifte und Skibetrieb von der Mittelstation bis zum Gipfel offen, informieren die Bergbahnen. Skibegeisterte kommen entweder mit der 8er-Gondelbahn oder mit der Tauernseilbahn vom Tal auf den Berg. Dort erwartet sie die neue Kaiblinggrat 8er-Sesselbahn, die ebenfalls ab Samstag in Betrieb ist. „Sie bringt die Wintersportlerinnen und Wintersportler ohne Wartezeit in nur 4,5 Minuten komfortabel auf das Senderplateau auf 1.870 Meter“, freut sich Geschäftsführer Klaus Hofstätter.

Mit fünf Liften und Pisten von Mittelstation bis Gipfel © HK/Bernhard Moser

Denselben Termin hat auch die Riesneralm für ihren Saisonstart gewählt. „Unsere wunderschöne Piste „Krispenleitn“ und der beliebte Tellerblitz in der Kinderskischaukel öffnen ihre Tore“, verkündet Geschäftsführer Erwin Petz. Laufend werden dann je nach Wetterbedingungen weitere Pisten hinzukommen.

Die Krispenleitn ist bereit für ihre Gäste © Erwin Petz

Mit der 6er-Sesselbahn Lawinenstein startet die Tauplitz in die Wintersaison, ab der Mautstation Bad Mitterndorf bis zum Parkplatz Tauplitzalm sind Skibusse unterwegs.

Gute Nachrichten gibt es vom Skiberg Hochwurzen: Am vergangenen Dienstag wurden die Betriebsbewilligungen für die neue 10er-Kabinenbahn „Rohrmoos I“ sowie das „Wintersportzentrum WEST“ erteilt. Noch bevor die neue Bahn offiziell ihren Betrieb aufnimmt, können Interessierte am 5. Dezember beim Tag der offenen Tür von 13 bis 16 Uhr erste Probefahrten unternehmen.

Große Freude bei den Planai-Bahnen ob der Betriebsbewilligung © Planai/Thomas Kovacsics

26. November: Große Gleitschirmerfolge „made im Ennstal“

Bei der kürzlich stattgefundenen Prämierung der erfolgreichsten österreichischen Gleitschirmflieger der Saison 2024 in Hallein gab es für den Ennstaler – in Donnersbach beheimateten – Verein Mojo Grund zum Jubeln. Alexander Robé und Nicole Heimberger vwurden mit Staatsmeistertiteln ausgezeichnet. Zusätzlich konnte sich Elisabeth Egger den Sieg im Ligabewerb sichern.

Die beiden Staatsmeister Alexander Robé und Nicole Heimberger © KK

Dem Liezener Unternehmer Robé gelang der Sieg in der Gesamtwertung der Österreichischen Streckenflug-Staatsmeisterschaft ausschließlich mit Flügen von Liezen und vom Stoderzinken. Der weiteste Flug des erfahrenen Piloten: 282 Kilometer im Mai vom Stoderzinken aus. Robés persönliches Highlight war aber ein 214-Kilometer-Flug von der Bezirkshauptstadt bis Zell am See und zurück bis nach Wörschach im April, als in höheren Lagen noch Schnee lag und die Sonnenscheindauer kurz war.

Staatsmeisterin im Streckenfliegen wurde mit Heimberger ebenfalls eine Ennstalerin. Und auch auf Platz zwei landete ein Mojo-Mitglied, und zwar Elisabeth Egger. Die Flugschulinhaberin und Red-Bull-X-Alps-Teilnehmerin konnte außerdem die Damenwertung in ihrer Paradedisziplin Wettkampfflug gewinnen und schaffte es in der Gesamtwertung mit den Herren auf den sensationellen fünften Platz, trotz des Nachteils eines kleineren, an ihr Körpergewicht angepassten Schirms.

Und noch ein Erfolg für Mojo aus Donnersbach: Dem Gleitschirmverein der drei erwähnten Flugsportler gelang auch in der Mannschaftswertung der Sprung aufs Stockerl – nicht zuletzt durch die von Werner Luidolt und Norbert Breitler zur Gesamtbilanz beigesteuerten Kilometer.

25. November: Mental „in den Bergen ...“ bei Ausstellung in Haus

Die einzigartigen Kohlezeichnungen von Walter Bastl, vorwiegend mit heimischen Landschafts- und Almmotiven, sind im Ennstal und darüber hinaus bekannt und geschätzt. Seit Freitag, 15. November, kann man diese in der Ausstellung „In den Bergen ...“ Schloss in Haus im Ennstal sehen. Ausgestellt sind etwa 80 Originale und mehr als 50 Drucke. Die Bilder sind zum Teil käuflich erwerbbar, ein Teil des Erlöses kommt sozialen Zwecken zugute. Bastl widmete die Eröffnung seiner Ausstellung dem kürzlich verstorbenen wissenschaftlichen Mitarbeiter des Landschaftsmuseums Schloss Trautenfels, Wolfgang Otte.

Bastl war Lehrer und Schulleiter, Gemeinderat und ehrenamtlich bei vielen Vereinen tätig. Sein Hauptengagement galt dem Alpenverein Haus. Mit der Ausstellung seiner Werke in den Räumlichkeiten des Alpenvereins im Hauser Schloss schließt sich der Kreis. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Dezember zu sehen.

Bis 1. Dezember kann man die Bilder noch betrachten © KK

22. November: Der Startschuss in die Wintersaison ist gefallen

Am Freitag war es soweit: Mit Reiteralm und Planai sind die ersten Skiberge in die Wintersaison gestartet. Daniel Berchthaller, Chef der Reiteralm Bergbahnen, lieferte mittags erfreut einen Zwischenbericht: „Es ist viel los.“ Grund zur Freude hatte auch der erste Skigast der Saison, für ihn gab es ein kleines Geschenk, das Geschäftsführer Berchthaller persönlich überreichte.

Daniel Berchthaller begrüßte den ersten Skigast auf der Reiteralm © Reiteralm Bergbahnen

Mit einem Goodie Bag wurde auch Max Rastinger aus Gmunden, seines Zeichens der erste Wintersportler, der auf der Planai die Brettln anschnallte, von Betriebsleiter Manuel Wöhrer und Pistenchef Bernhard Schupfer überrascht.

Goodie Bag für Max Rastinger aus Gmunden © Planai / Walcher

22. November: Gaishorner Liederwerkstatt präsentierte neues Liederheft

Das neueste, 60 Seiten starke Liederheft aus der Gaishorner Liederwerkstatt ist dieser Tage vorgestellt worden. Chorsänger aus der ganzen Steiermark kamen und sangen die Sätze von Christian Dreo, Georg Lenger, Franz Zebinger, Norbert Rainer, Paul Musyl, Andreas Salzbrunn und Ernst Wedam begeistert an.

Bei der Präsentation des Liederheftes konnte Regionalchorleiterin Margit Maierhofer auch Dominikus Plaschg, den Präsidenten des steirischen Chorverbandes, begrüßen. Selbiger betonte die Wichtigkeit der Gaishorner Liederwerkstatt, die mit nunmehr fünf Liederheften und drei Büchern aufwarten kann.

Ein Dank erging an Bürgermeister Werner Haberl „für sein großes kulturelles Verständnis und den traditionellen Pausenimbiss, köstlich zubereitet von der sangesfreundlichen Gaststätte Gamsjäger“.

Chorsänger aus der ganzen Steiermark kamen und sangen © KK

21. November: Gesundheit zum Frühstück in Irdning-Donnersbachtal

In Irdning-Donnersbachtal fand kürzlich das in Kooperation mit dem Fernsehsender ATV Aichfeld organisierte erste Gesundheitsfrühstück im Bezirk Liezen statt. Birgit Geieregger von der Landentwicklung Steiermark sprach über den aktuellen Stand des regionalen Projekts „Gesundheitsorientierter Tourismus“. Primar Dietmar Kohlhauser, Leiter der Abteilung Innere Medizinam LKH Bad Aussee, referierte über die Volkskrankheit Rheuma, das Kernthema des Gesundheitsfrühstücks.

Kohlhauser stand anschließend auch für Fragen zur Verfügung. Die offene Fragerunde war von regem Interesse geprägt. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein gesundes Frühstücksbuffet. Der Mix aus Information, Austausch und Genuss machte das Gesundheitsfrühstück zu einem besonderen Erlebnis und zeigte, wie wichtig es ist, auch über unangenehme Themen wie Rheuma aufzuklären.

In Irdning fand kürzlich das erste Gesundheitsfrühstück im Bezirk statt © Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal

16. November: Der Weihnachtswunschbaum steht wieder im ELI

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist er auch heuer wieder im ELI (Einkaufszentrum Liezen) zu finden: der Weihnachtswunschbaum des Roten Kreuzes. Geschmückt ist er mit Holzengeln, die mit Weihnachtswünschen von Liezenern in einer schwierigen finanziellen Lage versehen sind. Wer diesen Menschen eine Freude machen will, nimmt einen Engel vom Baum und besorgt das Geschenk im ELI. Es wird verpackt, mit einem Zuordnungsetikett versehen und kann dann entweder beim Floristen Immanuel im Erdgeschoß oder beim Roten Kreuz Liezen abgegeben werden. Die Aktion läuft von 16. November bis 14. Dezember.

„Preislich sind die Wünsche auf maximal 40 Euro beschränkt. Die Bescheidenheit hat uns auch heuer wieder betroffen gemacht: Von warmen Socken, über Tee und Zucker, bis hin zu Kinderspielzeug und Babykleidung ist alles dabei. Weil es pro Familie nur einen Wunsch-Engel gibt, hoffen wir sehr, dass möglichst alle Engel vom Baum geholt und die Wünsche erfüllt werden. Gemeinsam wollen wir dem Christkind unter die Arme greifen und Menschen, die sich in einer schweren Lebensphase befinden, zu Weihnachten leuchtende Augen schenken“, sagt Bernhard Gugl vom Roten Kreuz Liezen.

Von 16. November bis 14. Dezember können die sehnlichsten Wünsche von Menschen, die kaum finanzielle Mittel zur Verfügung haben, erfüllt werden © Rotes Kreuz

14. November: Erfolgreicher Rathaussturm der Faschingsgilde zu Liezen

Am 11. November um 11.11 Uhr, dem traditionellen Faschingsbeginn, war es in der Bezirkshauptstadt wieder so weit: Die Narren stürmten das Rathaus und forderten Bürgermeisterin Andrea Heinrich zur Übergabe des Stadtschlüssels auf. Eine Forderung, der diese nicht ganz „freiwillig“ nachkam, schließlich aber konnte Barbara Zauner, die Präsidentin der Faschingsgilde zu Liezen, den Schlüssel den Händen der Stadtchefin aber doch erfolgreich „entreißen“.

Die nicht ganz „freiwillige“ Übergabe des Stadtschlüssels durch Bürgermeisterin Andrea Heinrich an Faschingsgilde-Präsidentin Barbara Zauner © KK

Zurückgegeben wird er beim letzten der insgesamt fünf Termine der beliebten Narrenabende der Faschingsgilde. Die Narrenabende finden dieses Mal am 14. und 15. sowie am 21., 22. und 23. Februar statt, Start ist jeweils um 19.30 Uhr mit Ausnahme des letzten Termins mit Beginn um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist wie immer das Kulturhaus, Karten können ab 27. Jänner reserviert werden.