Am 23. September kam es auf der B 146 im Gemeindegebiet von Landl zu einem Steinschlagereignis, die Landesstraße ist seitdem gesperrt. Bereits vor rund zwei Wochen vermeldete das Land Steiermark, dass die Straße noch heuer zumindest einspurig wieder für den Verkehr freigegeben werden soll. Nun hat der Start der Arbeiten an der Schutzverbauung begonnen. Bis Weihnachten soll eine halbseitige Befahrbarkeit ermöglicht werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, „wurde eine für die Arbeiten benötigte Spezialfirma von einer anderen Landesbaustelle nach Landl abgezogen. Damit konnten nun die Bohrarbeiten für die in Summe rund 60 Anker, die bis zu sechs Meter tief in den Felsen gebohrt werden, beginnen. Aktuell rechnen wir mit Gesamtkosten von 600.000 Euro“, informiert Verkehrsreferent Anton Lang.

Wetter als entscheidender Faktor

Das kaputte Steinschlagschutznetz wurde mittlerweile beräumt, der Hang oberhalb überstiegen, womit das wahre Ausmaß der Schäden beurteilt werden konnte. Franz Nöhrer vom Straßenerhaltungsdienst: „Die künftige Steinschlagschutzverbauung wird eine Länge von 110 Meter haben. Das benötigte Material soll Anfang Dezember geliefert werden. Derzeit wird noch geprüft, ob es mit einem Kran oder Hubschrauber zur Baustelle oberhalb der Straße transportiert wird.“

Im mehr oder weniger hochalpinen Gelände spielt hinsichtlich Baufortschritt natürlich das Wetter eine wesentliche Rolle. So sind die nächsten zehn bis 14 Tage, in denen die Anker gebohrt werden, entscheidend. Damit der Ankermörtel austrocknen kann, sollten die Temperaturen nicht unter minus fünf Grad fallen, so Nöhrer. Auch ein Wintereinbruch mit viel Neuschnee würde die Arbeiten verzögern. Bis zur Fertigstellung erfolgt die Umleitung wie gehabt über die L 705 Erb- und B 117 Buchauer Straße.