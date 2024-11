Samstagnacht kam es in Sankt Gallen zu einem schweren Unfall auf der B 117 (Buchauer Straße). Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben war von St. Gallen kommend in Richtung Admont unterwegs, ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Liezen in die entgegengesetzte Richtung. In Oberreith kam der 27-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto des 57-Jährigen.