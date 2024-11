Die Eisenbahnkreuzung in Espang (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin) aufzulassen und durch eine Brücke zu ersetzen, dieser Plan wird schon einige Zeit gehegt. Nun kommt Bewegung in die Sache. Wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Freitag per Aussendung mitteilten, konnten dank eines Übereinkommens zwischen ihnen, dem Land und der Gemeinde die Weichen für das Projekt gestellt werden. Immerhin hat sich die Bahn zum Ziel gesetzt, so viele Eisenbahnkreuzungen wie möglich aufzulassen beziehungsweise umzugestalten.