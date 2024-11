In einer extra eingeschobenen Sitzung wurde Mittwochabend im Gemeinderat Schladming ein umstrittenes Bauprojekt behandelt. 15 Gemeinderäte unter der Führung der ÖVP stimmten dafür, den negativen Beschluss dazu vom Februar aufzuheben. Damals entschied man sich grundsätzlich, das 14.000 Quadratmeter große Freiland-Grundstück oberhalb der Leitenstraße am Sonnenhang nicht in Bauland umzuwidmen. Auf Anraten des Raumplaners Günter Reissner, befindet es sich doch außerhalb der „absoluten Entwicklungsgrenze“, eine Umwidmung sei daher „rechtswidrig“ (wir berichteten).