Schwups, da waren‘s nur noch zwei. Von den drei „Hofherren“ der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Cynthia aus Grundlsee musste in der vergangenen Folge einer bereits wieder abreisen. Und in der Folge, die am heutigen Mittwoch ausgestrahlt wird, muss der nächste gehen. Im Rennen sind noch der Oststeirer Johannes und der Oberösterreicher Michael.

Armin, der sich hohe Chancen ausgerechnet hat, ist bereits ausgeschieden. In der letzten Folge wurde er von Cynthia zum Gespräch gebeten, bei dem er sich zunächst gute Chancen ausrechnete. „Ich bin immer siegessicher und will Erster sein. Das ist die Latte, die ich mir im Leben setze“, erklärt er. Dann die Enttäuschung: Cynthia sieht ihn eher als Freund. „Ich glaube eher nicht, dass der Funke überspringt, weil du genauso bist wie ich.“ Sie sucht einen Mann, der der Ruhepol an ihrer Seite ist. Armin nahm es gefasst: „Hochmut kommt vor dem Fall, aber das Leben geht weiter.“

Cynthia hofft auf „oberkörperfreie Herren“ im See

Mit ihren zwei verbliebenen Männern schipperte Cynthia am Tag darauf mit einer Plätte über den Toplitzsee. Auf ihre Aufforderung, die beiden sollten etwas romantischer sein und Initiative ergreifen, gingen sie zwar wenig ein. Dafür bekam sie beim Baden etwas nackte Haut zu sehen. „Klar hofft man auf oberkörperfreie Herren und abzuchecken, was alles drunter ist“, verriet sie. Auch Johannes und Michael freuten sich über den Anblick von Cynthia im Bikini. „Sehr geschmeidig anzuschauen“, kommentierte Johannes.

„Michi ist einer, der von der Frau überrumpelt werden muss“

Weil Michael bislang etwas zurückhaltender war, ging Cynthia mit ihm alleine auf Kutschfahrt. Sie wollte ihn so aus der Reserve locken. Und obwohl anfangs noch sehr „angespannt“, wurde der Oberösterreicher mit der Zeit lockerer – nachdem Cynthia ihn „zu Tode gequatscht“ hatte. „Der Michi ist einer, der von der Frau überrumpelt werden muss. Dann ist er voll offen dafür, aber als Frau muss man den ersten Zug machen“, so die Pferdewirtin. „Das ist leider meine Art“, verriet Michael – er wolle nichts falsch machen.

„Stille Wasser sind tief, er kann immer noch gefährlich werden“, meinte Johannes, der von Cynthia zuvor als Favorit betitelt wurde. Wer es nun wird, wird sich wohl in der nächsten Folge entscheiden. „Wenn der Michi sich noch ein bisschen anstrengen und Initiative ergreifen würde, hätte ich schon Bock drauf“, sagte Cynthia.