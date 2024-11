Mehr als 100 Krippen dürfen künftig ganzjährig bestaunt werden

Finalisierungsarbeiten an Krippenschauraum, der künftig die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung ablöst, laufen derzeit in der Volksschule Stein an der Enns. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen eines Leader-Projektes.