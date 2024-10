Auf den Tag genau siebeneinhalb Jahre nach der Eröffnung der Volksschule wurde am Montag in Bad Aussee die generalsanierte Mittelschule feierlich eröffnet. Ein „freudiges Ereignis“, so Bürgermeister Franz Frosch, denn damit seien nun sämtliche Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadtgemeinde entweder saniert oder überhaupt neu errichtet. „Für die nächsten 50 bis 60 Jahre müssen wir uns in dieser Hinsicht keine Sorgen machen.“