Kurz nach 13 Uhr gab es am Donnerstag Alarm für die Feuerwehren Gröbming-Winkl, Gröbming und Mitterberg: In einem Wohnhaus in der Gröbminger Stoderstraße war ein Feuer ausgebrochen. 42 Mann rückten aus, bei ihrem Eintreffen hatten sich drei Bewohnerinnen- zwei Frauen im Alter von 59 und 35 Jahren sowie ein sieben Jahre altes Mädchen - bereits ins Freie gerettet. Das Trio, das leichte Rauchgasvergiftungen davongetragen hatte, wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Schladming gebracht.