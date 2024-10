ZiB1-Moderatorin Nadja Bernhard ist seit einer Weile mit dem Altausseer Peter Beuchel zusammen. Im „Frühstück bei mir“ auf Ö3 äußerte sie sich – wenn auch nur knapp – nun zur Beziehung. „Peter ist ein wunderbarer Mensch“, sagt sie. Dass sie momentan so glücklich sei, habe auch mit ihm zu tun. Es würden zwei Welten aufeinanderprallen, weil er etwas ganz anderes mache. „Das ist das Schöne dran, das tut gut.“

Beuchel ist Besitzer des Restaurants „Strandcafé“ in Altaussee, er führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Dort hatte er schon die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger und Carlo Rubbia sowie die niederländische Königsfamilie zu Gast.

Altausseer mit Wiener Verbindungen

Vor allem im Winter, wenn das „Strandcafé“ geschlossen ist, sei Beuchel viel in Wien unterwegs, erzählt man sich im Ausseerland. Schließlich hat er auch an der Wirtschaftsuniversität (WU) in Wien studiert – aus dem Betriebswirt wurde schließlich ein Wirt.

Weiteren Fragen zur Beziehung weicht Nadja Bernhard im Ö3-Interview aus. Sie erzählt, sie sei daran gewöhnt, dass ihr Privat- und Liebesleben in den Medien Thema sei. „Es ist eine Gratwanderung, wie viel Persönliches man preisgibt. Ich habe einmal eine öffentliche Beziehung geführt und bin nicht lernresistent. Weil ich hab da schon gesehen, dass es sehr viele Nachteile bringt. Mehr Nachteile als Vorteile.“ Vor Beuchel war Bernhard fünf Jahre lang mit Christian Rainer, dem einstigen Chefredakteur des „Profil“-Magazins, liiert.