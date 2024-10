Im Rahmen einer außerordentlichen Vollversammlung soll – wie berichtet – am 10. Oktober in Liezen erreicht werden, was vor einem halben Jahr in Wildalpen verpasst wurde. Die Rede ist von der erforderlichen Mehrheit für die Beibehaltung der doppelten Interessenbeiträge für 2025 bis 2027 im Gesäuse. Darauf hofft zumindest die Tourismuskommission der Erlebnisregion.