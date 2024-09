Am späten Freitagnachmittag kam es auf der B146 in Liezen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Liezen schwer verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 16:25 Uhr auf der Strecke von Admont in Richtung Liezen unterwegs, als es beim Überholen zu einer folgenschweren Kollision kam.