Die unendliche Geschichte des Lawinendamms, der das Ortszentrum von Ramsau am Dachstein vor einer weiteren Lawine wie 2019 schützen soll, ist um ein Kapitel reicher. Am Mittwoch fand eine neuerliche Verhandlung im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens der BH Liezen statt. Eine Entscheidung, wie es weitergeht, fiel dabei aber nicht. „Es gibt intensive Gespräche zwischen Gemeinde und Grundeigentümer. Ein Richtungswechsel ist greifbar, beide Seiten sind um eine Lösung bemüht. Man ist aber noch nicht am Ziel angelangt“, informiert die zuständige Beamtin Astrid Bergler.