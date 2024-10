Ein Manager einer großen Bank war es einst, der die Führungsetage der Firma Münzer Bioindustrie mit Sitz in der Oststeiermark auf einen potenziellen Coup aufmerksam machte. „Es kam ein Anruf mit dem Hinweis, dass es ein Bieterverfahren für eine Biodiesel-Anlage in Gaishorn gibt und die Chance, daran teilzunehmen“, erzählt Geschäftsführer Ewald-Marco Münzer. Man habe sich ins Zeug gelegt, um die Anlage erwerben zu können - und war am Ende erfolgreich.