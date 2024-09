Passend zum Wintereinbruch war diese Woche eine Delegation des internationalen Skiverbandes FIS zu Gast in Schladming, um die Organisation von Nachtslalom und den Nacht-RTL im Jänner 2025 zu besprechen. Mit guten Nachrichten im Gepäck: „Wir haben die Vorinformation bekommen, dass die FIS beide Rennen in Schladming bis 2027 fix in den Terminkalender aufnimmt“, sagt OK-Chef Andreas Schwab.