Eine Gruppe Motorradfahrer fuhr am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr von Ramsau am Dachstein in Richtung Schladming. Ein 59-jähriger Deutscher verlor aufgrund eines Ölfilms auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und prallte gegen die Leitplanken. Die Rettung transportierte ihn in die Diakonissenklinik in Schladming. Die L711 (Ramsauerstraße) war für rund vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.