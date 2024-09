Erschöpfung und Kreislaufprobleme haben einen 81 Jahre alten Wanderer am Mittwoch im Gesäuse in die Knie gezwungen. Der Mann war nach dem Aufstieg über die Gsengscharte zur Haindlkarhütte nicht mehr in der Lage, selbst wieder abzusteigen. Zwölf Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse und ein Alpinpolizist eilten dem Mann zu Hilfe und brachten ihn zum Parkplatz im Tal.

Dort übernahm ihn die Rettungsabteilung Admont, der 81-Jährige wurde im Anschluss ins Krankenhaus Rottenmann gebracht.