Ganz einfach ist er nicht zu finden, der „Garten am Berg“. Das Navi führt auf einen rustikalen Feldweg zwischen Pichl an der Enns (Gemeinde Schladming) und Ramsau am Dachstein. Nach einer Geländekuppe verrät ein auffälliger weißer Folientunnel im satten Grün der Landschaft den gesuchten Standort. Von Westen nahen dunkle Wolken, begleitet von auffrischendem Wind. Über der Reiteralm und im Preuneggtal gehen erste Regenschauer nieder. Inmitten dieser Szenerie kurbelt ein Mann mit geübten Handgriffen die Seitenwand des Folientunnels herunter, um das darin wachsende Gemüse vor dem aufziehenden Gewitter zu schützen: Michael Windberger.

Eine Übersicht über den Garten, im Hintergrund die auf der anderen Talseite gelegene Reiteralm © Martin Huber

Quereinstieg aus der Medienbranche

Windbergers Weg zum „Garten am Berg“ in Pichl-Vorberg verlief ähnlich ungewöhnlich wie die Zufahrt. Nach einem Studium der Videoproduktion und Jahren in der Medienbranche folgte er 2018 seiner wachsenden Leidenschaft fürs Garteln. Er absolvierte eine Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter im Gemüsebau und sammelte in ganz Österreich praktische Erfahrungen. 2020 ergab sich die Chance, ein zwei Hektar großes Grundstück auf dem sogenannten Aberg oberhalb von Pichl an der Enns langfristig zu pachten – der Startschuss für seinen „Garten am Berg“.

Der Folientunnel wird verschlossen, weil ein Gewitter naht © Martin Huber

Seither baut Windberger dort auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern regionales, saisonales Bio-Gemüse an. Die Vielfalt in seinem Garten ist beeindruckend: Etwa 40 verschiedene Gemüsearten und rund 120 Sorten finden hier ihr Zuhause. Die Anbausaison beginnt Anfang März im Folientunnel und dauert bis Ende November. Als Mitglied der „Operationellen Gruppe Marktgärtnerei“ verfolgt Windberger einen innovativen Ansatz. „Unser gemeinsames Ziel ist die saisonale Nahversorgung der lokalen Bevölkerung mit einer großen Vielfalt an hochwertigem Frischgemüse“, erklärt er.

Kämpfende Pflanzen sind geschmacksintensiver und haltbarer

Die Lage auf 960 Metern Seehöhe stellt besondere Herausforderungen dar: „Jede Pflanze muss hier besonders kämpfen, um gegen die rauen Klimabedingungen zu bestehen. Diese Anstrengung verleiht den Pflanzen Stärke, was sich im intensiven Geschmack und in der guten Haltbarkeit widerspiegelt.“ Seine Ernte vertreibt Windberger auf drei Wegen: wöchentlich ausgelieferte Gemüsekisterln für Privatkunden, Belieferung der Gastronomie und wöchentliche Präsenz auf dem Bauernmarkt in Radstadt.

Etwa 40 verschiedene Gemüsearten und rund 120 Sorten - im Bild Zucchini - wachsen im „Garten am Berg“ © Martin Huber

„Besonders wichtig ist mir, dass bei meinen Kunden Vielfalt auf den Teller kommt“, sagt er. Deshalb legt er den Kisterln auch Rezepte der Schladminger Kochbuch-Autorin Renate Gabardi bei, die zum kreativen Verwerten des saisonalen Gemüses inspirieren.

Permakultur als Zukunftsvision

Windbergers Vision für die Zukunft ist klar: Er träumt von einem ausbalancierten, sich selbst erhaltenden Ökosystem. Dafür plant er, mehr Sträucher und Bäume anzupflanzen und das Thema Wasser, beispielsweise in Form von Biotopen, zu integrieren. Auch Hühner könnten künftig im „Garten am Berg“ herumwuseln. „Kein Tier, keine Pflanze ist ohne Aufgabe – jedes Lebewesen ist für etwas gut“, erklärt er seine Philosophie der Permakultur. Besonders interessantes Potenzial sieht er auch im Wintergemüse, das bis spät ins Jahr hinein geerntet werden kann.

Michael Windberger mit zwei seiner Werkzeuge vor dem „Garten am Berg“ © Martin Huber

Die Regenschauer sind vorbei, das Gewitter ist in Richtung Osten abgezogen. Michael Windberger steht am Rand seines Gartens und blickt zufrieden über die frisch bewässerten Beete: „Mit der Natur zu arbeiten ist sehr herausfordernd – und in Zeiten des Klimawandels noch herausfordernder. Aber heute hat mir die Natur geholfen, ich erspare mir das Gießen“, meint er lächelnd.