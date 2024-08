Der Handdruck ist ein aussterbender Beruf, nur noch wenige betreiben ihn professionell. Der Ausseer Markus Wach ist einer davon. Dirndl- und Kochschürzen, Seidentücher, Krawatten, Vorhänge, Tischdecken und Polster werden bei ihm bedruckt. Und zwar mit sogenannten Modeln, die er etwa in Indien machen lässt. „Hier gibt es fast keine Modelmacher mehr, aber wir versuchen jetzt auch welche 3D zu drucken.“ Wach besitzt mehr als 500 Modeln, der älteste ist aus dem Jahr 1880.

Der Druck selbst ähnelt dann dem Kartoffeldruck, den viele als Kind einmal ausprobiert haben, erklärt Wach. Nachdem die Farbe individuell zusammengemischt wurde – das kann mehrere Stunden dauern – wird mit den Modeln das Muster gestempelt. Dazu braucht es eine ruhige Hand und Geschicklichkeit.

© Handdrucke Markus Wach / Ralf Tornow

Seidenschürze fürs Dirndl als Unikat

Wer ein solches Unikat will, kann es in Wachs Geschäften in Bad Aussee, Salzburg oder Wien in Auftrag geben. „Man kann zum Beispiel mit seinem Dirndl kommen und wir machen eine farblich passende Seidenschürze dazu, das Muster kann man sich selber aussuchen“, erklärt der Unternehmer.

Besonders vor dem anstehenden Altausseer Kiritog-Bierzelt am Wochenende wird viel Trachtenzubehör gemacht. „Aber den großen Ansturm gibt es nicht, mit einer schönen Seidenschürze geht man ja nicht auf den Kirtag.“

Stationen in Paris und Sydney

Allgemein sind die Hauptkunden keine Privatpersonen, sondern Firmen. „Wir machen zum Beispiel Kollektionen für Trachtenfirmen wie Tostmann oder Gössl.“ Auch für die Kollektionen seiner Frau, Designerin Susanne Spatt, hat er Schürzen bedruckt.

Markus Wach mit Frau Susanne Spatt © Handdrucke Markus Wach / Ralf Tornow

Der Beruf wurde Wach sozusagen in die Wiege gelegt, denn seine Eltern sind im Handdruck tätig. Sein Vater Sepp Wach hat ein eigenes Unternehmen in Bad Aussee. Markus Wach übernahm 1992 das seiner Mutter Elfriede Sekyra. Davor absolvierte er mehrere „lehrreiche Stationen“, etwa bei Kenzo und Castel Bajac in Paris, oder bei Harry Who in Sydney. „Das ist sozusagen der Adlmüller von Australien“, sagt Wach.

„Produzieren alles in Österreich“

Was ihm für sein Handdruck-Unternehmen besonders wichtig ist, ist die Herstellung in Europa. „Wir produzieren alles in Österreich und versuchen die Grundmaterialien hier, in Deutschland oder anderen europäischen Ländern zu kaufen – außer die Seide, die aus China kommt.“ Allerdings: „Wir bedrucken keine billigen Tascherln aus China.“