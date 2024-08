Das lange Warten hat ein Ende. Am Mittwoch ist die technische Abnahme über die Bühne gegangen, am Donnerstag kam dann die frohe Botschaft seitens der Alpenvereinssektion Austria: „Die Seethalerhütte ist ab sofort geöffnet.“ Bergsteiger können nun dort wieder ihr Nachtlager aufschlagen, die Schutzhüttenfunktion ist nach mehreren Monaten Pause wieder gegeben. Was das Angebot in Sachen Verpflegung angeht, sagt Friedrich Macher, Vorsitzender der Sektion, die für die Hütte verantwortlich zeichnet, augenzwinkernd: „Galamenü gibt‘s keins, aber kleine Imbisse.“