Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hinterließen ihre Spuren auch in den Schladminger Tauern. Am Mittwochnachmittag rutschte eine Frau auf nassem Untergrund aus und verletzte sich dabei schwer am Bein, informierte die örtliche Bergrettung. Der Unfall geschah bei der Lackneralm in der Nähe des Knappenkreuzes.

Die Bergrettung rückte gemeinsam mit einem Notarzthubschrauber zur Unfallstelle aus. Die Frau wurde noch vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus Schladming geflogen. Erneut appellieren die Bergretter an alle Wanderer und Bergsteiger, bei schlechtem Wetter besonders vorsichtig zu sein und auf die Wetterbedingungen zu achten. „Besonders in den hochalpinen Lagen können nasse und rutschige Wege schnell zu gefährlichen Situationen führen“, heißt es.