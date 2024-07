Im Osten des ehemaligen RHI-Industriegeländes in Trieben sind Bagger und Baumaschinen aufgefahren. „Bestandteile der Ausstattung werden zerlegt, sortiert und verwertet“, weiß Bürgermeister Klaus Herzmaier. Die Aktivitäten sorgen in der Paltenstadt für jede Menge Gerüchte, was die Schleifung des gesamten Industrie-Areals und die Neuansiedelung von Betrieben betrifft.