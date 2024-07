Ein glückliches Ende nahm eine Suchaktion im Bereich Gumpeneck (Gemeinde Öblarn beziehungsweise Sölk), wo am Dienstag gegen 15 Uhr ein 87-Jähriger vermisst gemeldet worden war. Der Mann war zuvor gemeinsam mit seiner Familie zu einer Wanderung auf den Berg aufgebrochen. Während der Rest der Gruppe den Weg zum Gipfel in Angriff nahm, wartete der Pensionist bei einem kleinen See im Gumpenkar.

„Seine Angehörigen haben ihn dort zuerst noch gesehen“, heißt es seitens der Bergrettung. Dann aber war der 87-Jährige plötzlich verschwunden. Die Familie suchte selbstständig die Wege ab, auch beim vereinbarten Treffpunkt - einer Almhütte - war der Mann nicht auffindbar. Schließlich alarmierten seine Verwandten die Bergrettung.

18 Mann der Ortsstellen St. Nikolai im Sölktal und Kleinsölk rückten mit drei Suchhunden aus, Unterstützung kam von den Besatzungen zweier Polizeihubschrauber aus Graz und Salzburg. Auch mittels Drohne wurde nach dem Vermissten Ausschau gehalten. Gegen 19.30 Uhr ging dann der erlösende Anruf ein: Der Mann war im Walchental in Öblarn unversehrt wieder aufgetaucht.