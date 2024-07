Niederöblarn beziehungsweise der Luftraum über dem Ennstal waren am vergangenen Samstag die Schauplätze einer besonderen Charity-Veranstaltung. Wolfgang Kalausek vom Union Sportfliegerclub Wörschach, Gerald Ritzinger von der Sportunion Niederöblarn und Tibor Schmid, Flugbetriebsleiter der Alpenflugschule Niederöblarn, haben sich zusammengetan und Rundflüge für die Kinderkrebshilfe Steiermark organisiert.

„Ein Wahnsinnserlebnis“ für die Kinder und Jugendlichen © KK

20 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 19 Jahren aus der ganzen Steiermark, die an Krebs erkrankt sind, kamen in Begleitung von Doris Prasch, Vorstandsmitglied der Kinderkrebshilfe, und Mitarbeitern des Grünen Kreuzes nach Niederöblarn. Dort wurden sie von den Piloten Mario Schupfer, Günter Ringdorfer und Marcel Lindemann erwartet, die mit ihnen das obere Ennstal aus der Luft erkundeten.

Führung am Stützpunkt des ÖAMTC in Niederöblarn © KK

Im Anschluss gab es eine Führung am Stützpunkt des ÖAMTC, bei der die Kinder einen Einblick in die Arbeit der Flugretter erhielten. Im Restaurant der Sportunion traf man sich schließlich noch zu einem gemeinsamen Mittagessen. Nachdem ein gemeinsames Gruppenfoto gemacht wurde, übergaben die Organisatoren eine Spende in der Höhe von 1000 Euro an die Kinderkrebshilfe. Das Resümee von Doris Prasch: „Der Tag war ein Wahnsinnserlebnis für die Kids.“