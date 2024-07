Zu einem dramatischen Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der Salzkammergutstraße B145 am Pötschenpass. Ein deutscher Staatsbürger mit Wiener Kennzeichen sowie ein tschechischer Motorradfahrer und seine Begleitung gerieten bei einem Überholvorgang aneinander und verunfallten in Folge schwer.

Der Überholvorgang ereignete sich an der vorletzten Kehre des Pötschenpasses auf Straßenkilometer 77, berichtet die Polizei. Die Motorräder streiften sich und kamen zu Sturz. Eines der beiden Motorradlenker fuhr noch 400 Meter weiter, kam dann aufgrund seiner Verletzungen zum Stehen. Alle drei beteiligten Personen wurden verletzt, die beiden Lenker sogar schwer.

Mit Hubschrauber eingeliefert

Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 99 musste alarmiert werden, um einen der beiden Lenker ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl zu transportieren. Die weiteren zwei Personen wurden von der Rettung ins LKH Bad Aussee eingeliefert.

Im Einsatz waren auch noch ein Notarzt, zwei Rettungswägen, die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Lupitsch mit zehn Einsatzkräften.