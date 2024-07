Der Verunfallte habe definitiv einen tüchtigen Schutzengel gehabt, befand Löschmeister des Fachdiensts Tobias Lattacher angesichts des Bildes, das sich den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weng am Donnerstag bei einem Unfall auf der B 117 Buchauer Straße bot. Was war geschehen? Ein Motorradfahrer war bei Kilometer 17 aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt – mit in Anbetracht der Schwere des Sturzes relativ glimpflichem Ausgang.