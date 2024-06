Second-Hand-Mode wird immer beliebter – vor allem in den Städten boomt der Kauf von gebrauchter, aber neuwertiger Kleidung. Auch im ländlichen Bereich wird das immer mehr, sagt Victoria Mulej, die das Geschäft „Zeit:los“ in Bad Aussee betreibt. „Weil es Trend ist. In den Modezeitschriften ist wieder viel Vintage-Kleidung zu sehen. Und Trend kommt auch aufs Land.“