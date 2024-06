Sie waren auf dem Weg zum Hunerkogel-Klettersteig, rund 100 Meter vor dem Einstieg verstiegen sich drei Alpinisten am Sonntag allerdings. Nachdem sie den Notruf gewählt hatten, machten sich 15 Bergretter aus Ramsau am Dachstein auf den Weg zur Talstation der Dachstein Gletscherbahn. Dort angekommen, wurden sie per Gondel und anschließend per Pistengerät zum Klettersteig-Ausstieg bei der Hunerscharte gebracht.

Das Wetter ließ eine Rettung per Hubschrauber vorerst nicht zu © Bergrettung Ramsau am Dachstein

Die Besatzung des Notarzthubschraubers C14 rückte ebenfalls an. Weil das Wetter einen Einsatz aus der Luft vorerst nicht zuließ, bereiteten sich die Bergretter auf eine terrestrische Rettung vor. Dann aber tat sich ein Wetterfenster auf, das die C14-Crew dazu nutzte, die Alpinisten mittels Tau aus ihrer misslichen Lage zu retten.

© Bergrettung Ramsau am Dachstein

Auf dem Rückweg stießen die Bergretter auf eine weitere Person, die in Schwierigkeiten geraten war und begleitete sie durch den Klettersteig nach oben.